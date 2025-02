Il Comprensivo 2 è la prima scuola "gentile"

Prestigioso riconoscimento per il comprensivo Pietrasanta 2, eletto prima "Scuola gentile" a livello provinciale. La proclamazione ci sarà l’11 febbraio al Sant’Agostino alla "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza", di scena alle 14 e patrocinata dal Comune oltre che dedicata a figure femminili che hanno fatto scoperte fondamentali per la scienza. "Il riconoscimento all’istituto – dice il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani (nella foto) – è assegnato facendo leva su concetti di empatia, gratitudine e rispetto reciproco, coinvolgendo le famiglie. Ringrazio il dirigente Luca Di Martino e i docenti per aver completato un percorso che qualifica la nostra scuola". Per martedì iscrizioni a [email protected] ed [email protected]