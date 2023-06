Il compleanno della Warner Bros A centinaia animano il villaggio

Centinaia di ragazzi hanno animato per tutta la giornata di ieri il villaggio del buon umore in piazza Mazzini dove ha fatto tappa (la prima di un lungo tour estivo) la campagna internazionale “Celebrating Every Story”, organizzata dal gruppo Warner Bros. Discovery per festeggiare un compleanno speciale, quello dei 100 anni degli studios.

I ragazzi hanno potuto entrare in contatto con i personaggi più noti della Warner Bros e cimentarsi in numerose divertenti attività comunque legate ad appassionati di cinema e di serie tv, famiglie con bambini, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento. L’iniziativa in piazza Mazzini della Warner Bros. Discovery (che segue quella del basket della scorsa settimana) prosegue anche nella giornata odierna.