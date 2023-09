Il comitato torna all'attacco: "Chiudere ora la discarica di Pietrasanta"

"Ora basta: la discarica va chiusa il prima possibile per chiudere per sempre questo capitolo". Il Comitato cittadino contro Cava Fornace torna all’attacco alla luce della richiesta alla Regione di un’inchiesta pubblica dopo che Programma ambiente Apuane – gestori del sito – hanno inoltrato la domanda per il Piano autorizzatorio unico regionale (Paur) per poter continuare a conferire i rifiuti oltre la soglia – già raggiunta – dei 43 metri sul livello del mare in modo da arrivare a quota 98 metri. "Di recente – spiega il comitato – anche il comune di Massa ha chiesto sia l’inchiesta pubblica sia la chiusura e la bonifica del sito, a dimostrazione di come un intero comprensorio sia contrario a Cava Fornace in quanto la ritengono un pericolo concreto".

I cittadini ricordano che anche Forte dei Marmi e Pietrasanta hanno agito allo stesso modo, senza contare l’altissimo numero di osservazioni presentate alla Regione all’interno del Paur da parte del Comitato ma anche da associazioni ambientaliste e non, esperti, cittadini singoli, fino al Coordinamento ambientalista. "Questa discarica, voluta da una politica scellerata che non ha valutato in alcun modo gli impatti e rischi, è sgradita e ritenuta incompatibile con il comprensorio apuo-versiliese, fragile dal punto di vista ambientale, che ha pagato e continua a pagare un prezzo altissimo, con evidenze di malattie e morti elevatissime. Il progetto presentato da Programma ambiente Apuane deve essere rigettato".