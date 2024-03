Il comitato del sì all’Asse: "Lavori a primavera 2025?. Non si può più rimandare"

Sentimenti diversi convivono nel Comitato Territorio Darsena, che da anni si batte per la realizzazione dell’Asse di Penetrazione. Dall’ultimo incontro con l’assessore all’urbanistica Federico Pierucci (in foto) il presidente Danilo Modaffari è uscito moderatamente fiducioso: "Stando a quanto ci è stato riferito – spiega – per la primavera 2025 dovrebbe aprire il cantiere per la realizzazione della via del Mare". Più scettico il presidente di Udina, Giancarlo Federigi: "Ne discutiamo da quarant’anni, e siamo ancora qui...".

In ogni modo Modaffari, con una conferenza stampa, ha voluto aggiornare il quartiere, "che ha sopportato anche troppo un carico di traffico insostenibile", sull’iter dell’opera più discussa di sempre. "L’obiettivo dell’amministrazione – spiega, e conferma Pierucci – dopo la fase delle osservazioni è tornare in consiglio comunale a maggio per l’approvazione delle controdeduzioni alla variante urbanistica, e poterla approvare definitivamente entro la fine dell’estate". A quel punto la giunta conta di procedere con un unico appalto integrato per la progettazione esecutiva della via del Mare – una pista a servizio esclusivo del transito degli yacht – e i lavori. In occasione dell’incontro "Abbiamo affrontato anche il problema dei parcheggi, insufficienti per la mole di persone che raggiungono il quartiere. C’è l’idea – conclude Modaffari – di realizzare un’area sosta all’ex Balipedio", oggetto di un piano particolareggiato.