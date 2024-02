Il comitato del Pollino: "I dati dell’indagine?"

Rivendicano le loro lotte, specie tra il 1997 e il 2010, quasi tre lustri di esposti a suon di foto e documenti che portarono la magistratura a chiudere l’ex inceneritore di Falascaia. Ma dal sequestro dell’impianto sono passati altri 14 anni e ad oggi l’Associazione tutela ambientale della Versilia non conosce i dati dell’indagine epidemiologica finalizzata a gli effetti del "mostro" sulla salute. Ecco perché la portavoce Daniela Bertolucci è tiepida sullo smantellamento dell’inceneritore. "Solo noi cittadini – dice – abbiamo vissuto questo dramma sulla nostra pelle con tutte le conseguenze fisiche, morali ed economiche. Che ne sanno i politici, di tutte le sponde: non si prendano alcun merito visto che non fecero nulla per ostacolare l’arrivo dell’inceneritore. Solo dopo il sequestro, grazie ai nostri esposti, si sono accorti che l’impianto non funzionava". In merito invece allo smantellamento, l’associazione vigilerà sulla bonifica di tutta la zona: "Significa asportare tutto, inclusi l’impianto delle Colmate e la collina delle ceneri. A proposito: come fanno a parlare di oasi ambientale finché è in attività l’impianto di alle Colmate gestito da Ersu? I dati dell’indagine epidemiologica sono arrivati nel 2019: invitiamo le istituzioni a promuovere un incontro pubblico anziché continuare a nasconderli".

Ieri, col supporto dell’onorevole Deborah Bergamini, il sindaco e presidente del Cav Alberto Giovannetti ha consegnato il progetto per la bonifica di Falascaia al ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin: "Alla segretaria Pd Dinelli ricordo che è dai tempi della presidenza Mungai e Coluccini che la spesa sostenuta dai comuni del Cav è ferma a 338mila euro. L’aumento della Tari è definita invece dall’Ato, a maggioranza Pd".

Daniele Masseglia