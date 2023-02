Il comitato contesta il passaggio dei camion "Intervenga la Regione"

Hanno scritto alla Regione per esprimere tutto il loro disappunto nei confronti della tombatura del fosso che costeggia via Pisanica (nella foto) e del futuro transito dei camion quando la strada verrà allargata come nella parte a mare già realizzata da Salt. A mobilitarsi è il comitato “Le voci degli alberi“, che interviene sottolineando l’apparente incongruenza tra la variante Pisanica e le previsioni degli strumenti urbanistici per quella zona. "È inattuale – scrivono – realizzare la camionabile della Pisanica. Tra l’altro a livello urbanistico proprio dove dovrà

sorgere la camionabile sono stati individuati nella pianificazione del piano strutturale un ’corridoio verde’ e un ’corridoio visivo’, oltre alle ’criticità paesaggistiche ambientali’. In pratica c’è una criticità paesaggistica ambientale e si fanno passare i camion. Forse anche la Regione, le Soprintendenze e chi di dovere non si sono

accorte dell’assurdo di questa situazione".

d.m.