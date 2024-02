Il “Colore“ senza tempo di Giorgio Di Giorgio

“Colore”: domani alle 16.30 si inaugura a Livorno la mostra su Giorgio Di Giorgio, viareggino, curatore Marcello Ciccuto. È allestita nelle sale di Fondazione Livorno . Visite gratuite fino al 10 marzo. L’antologica è un percorso di circa 100 opere ( foto ritratto dello artista) alcune mai esposte, e illustra luoghi e temi della arte del pittore. Arte che affonda le radici nella storia del litorale e della terra toscana con cicli pittorici dedicati alle marine, alle darsene e ai migranti. Esperienza artistica e umana che si intreccia con Livorno per lo slancio di accoglienza verso il diverso e l’impegno di volontario per disagiati e disabili e per il rapporto con la comunità ebraica locale che riconosce alla famiglia il merito di aver salvato alcuni perseguitati dalle leggi razziali.

ma. nu.