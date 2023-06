Il colore delle emozioni Debutta "Laborandia" Un centro estivo gratuito per ragazzi con disabilità

Nasce “Laborandia: il colore delle emozioni”: un progetto del Comune di Viareggio predisposto con il supporto di ICare srl in collaborazione con la Fondazione TIAMO e la cooperativa Di Vittorio. Di fatto un centro estivo, completamente gratuito, rivolto a ragazzi in condizione di disabilità, con particolare riguardo a bambini ed adolescenti in fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni, realizzato grazie ad un investimento totale di 38mila euro, approvato in questi giorni dalla Giunta Del Ghingaro.

"Un progetto importante – commenta l’assessore al Welfare Sara Grilli – pensato per dare supporto a tutte quelle famiglie che con la chiusura della scuola si trovano maggiormente impegnate: fondamentale quindi per chi assiste un ragazzo disabile ma anche per il ragazzo stesso che si apre a nuove proposte ma non vede interrotta l’attività educativa e sociale". Le attività proposte sono di tipo manuale, di animazione e socializzazione e tengono conto delle limitate autonomie, anche verbali, dell’utenza: saranno svolte dal 19 giugno al 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, negli spazi dell’associazione TIAMO.

I ragazzi saranno seguiti da personale dedicato, un professionista ogni due utenti: come riferimento privilegiato per le famiglie, è prevista la presenza di una figura di animatrice di comunità con il ruolo di programmazione delle attività. Attività che saranno di vario genere: dalla prima accoglienza al centro, a quelle ludico ricreative di gioco percettivo motorio relative al controllo e scoperta del proprio corpo e di sviluppo delle capacità sensoriali. Molto importanti poi le attività espressive come il disegno o la pittura tese a soddisfare soddisfare la creatività, ma anche la corretta percezione dello spazio, la coordinazione oculo-manuale con l’affinamento delle capacità fino-motorie. E poi il teatro con la scelta di un racconto da leggere insieme lavorando sull’espressività e l’improvvisazione corporea e vocale fino alla strutturazione dello spettacolo vero e proprio che sarà progettato analizzando le caratteristiche di ogni ragazzo in un’ottica di valorizzazione del ditterenze. Per permettere la partecipazione di tutti saranno previsti anche altri compiti oltre a quelli attoriali, ad esempio la costruzione della scenografia, l’assistenza tecnica, fotografie. Infine le attività manuali come il giardinaggio o la progettazione e realizzazione di manufatti artigianali, a partire da materiali come la pasta di sale o la cartapesta.

Per quanto riguarda la didattica vera e propria sono previsti laboratori di computer, con creazioni di disegni, utilizzo di word, ricerca nel web. E poi interventi di mantenimento delle abilità di lettura e scrittura eventualmente acquisite e laboratori sonori con l’avvicinamento a uno strumento musicale. Da non dimenticare poi le feste e le uscite come opportunità di apertura al territorio e di incontro con i familiari e gli amici. "Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori che ogni giorno rendono possibili questi progetti – conclude Grilli –: alle tante professionalità che mettono non solo preparazione ma anche amore e attenzione nella cura dei ragazzi". Tutte le informazioni saranno a breve reperibili sul sito del Comune, nella sezione dedicata al sociale, su quello di ICare e della Fondazione TiAmo.