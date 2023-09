Il collegio dice 'no' a tutor e orientatore a Pietrasanta: Cipolletta li nominerà

Il collegio docenti del “Don Lazzeri-Stagi“ ha respinto le figure del docente tutor e del docente orientatore introdotte dal governo. Ma il dirigente Germano Cipolletta (nella foto) andrà avanti e li nominerà, dato che la competenza è sua. "Prendo atto del parere negativo – dice – ma ricordo che su 107 docenti hanno votato ’no’ solo una trentina, mentre 19 erano a favore e la maggioranza si è astenuta. Detto questo, è una legge dello Stato e sono stati stanziati soldi: devo applicarla se non voglio incappare in sanzioni. Le nuove figure avranno il compito di aiutare il consiglio di classe, oltre l’orario di servizio, per dare informazioni a studenti e famiglie sul percorso di studi. I colleghi hanno fatto 20 ore di formazione in estate per avere questo ruolo. Perché impedire loro di avere uno stipendio migliore? La lotta non si fa nel collegio ma alle assemblee sindacali e in piazza, peccato siano rimasti in pochi. Nominerò otto docenti tutor e un orientatore".

d.m.