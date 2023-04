Il cohousing "Una risposta concreta"

"Ogni volta che si apre una porta, uno spazio dedicato all’accoglienza – dice l’assessore al sociale Sara Grilli – si apre una speranza". Per questo sorride girando la chiave nelle toppa della nuova Casa Libellula alla stazione, destinata ad accogliere tre nuclei famigliari composti da madri e figli in emergenza abitativa. "Insieme a Casa Tosca a Torre del Lago e al Ferrohotel – spiega Grilli – Casa libellula, chiamata così come simbolo di libertà, è una risposta ai bisogni di questa città". Grazie al contributo di 197mila euro nell’ambito del Prins – i progetti di intervento sociale a valere sul Pon Inclusione 2014-2020 – sono già state messe a disposizione dell’emergenza abitativa tre case, ad uso condiviso, due per gli uomini e una dedicata alle donne nel territorio della Versilia. "E presto – prosegue Grilli –, grazie ad un altro progetto finanziato dal Pnrr, saranno disponibili altre tre case in cohousing, di cui una a Viareggio. Di fronte ad un futuro sempre più incerto – conclude l’assessore al sociale – la condivisione è una strada che ci permette di rispondere a più richieste d’aiuto".