Il clochard di Vannucci spopola Alle sue spalle c’è il cantastorie

Il dado è tratto. Ecco la prima classifica, ovviamente provvisoria della XXIII edizione del Premio Valleroni istituito da La Nazione grazie all’insostituibile collaborazione dell’agenzia Comunica Italia. In testa dopo la prima tornata di telefonate effettuate all’indomani del primo corso mascherato mette al comando – forse un po’ a sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia – il clochard di Roberto Vannucci. Il suo carro ‘Io sono nessuno’ è saldamente in testa e ha quasi doppiato il primo inseguitore. Su 1684 votanti (una cifra già indicativa) in 719 lo hanno indicato al primo posto con una percentuale del 42,70%. Alle sue spalle, al momento ben distanziato, troviamo il vecchio cantastorie di Jacopo Allegrucci che invece ha raccolto 241 consensi pari al 23,46%. Proprio Jacopo Allegrucci è il nostro vincitore dello scorso anno quando s’impose con il Sognatore ottenendo uno share del 33,64% dei consenso.

Sul podio salgono anche Lebigre-Roger. I loro clown di Ridi Pagliaccio hanno totalizzato 241 voti pari al 14,31%. Più staccati tutti gli altri anche se, va detto, tempo per recuperare ce n’è. Mancano ancora cinque sfilate all’appello e molte migliaia di telefonate ancora che in queste settimane di Carnevale gli operatori dell’agenzia Comunica Italia effettueranno direttamente a casa vostra. Non dovete fare niente per votare: essendo un sondaggio è l’agenzia che contatta le persone: poi basta digitare il numero sulla tastiera del telefono abbinato al carro che si vuole votare e il gioco è fatto.

Il Premio Valleroni, giunto quest’anno alla 23esima edizione, è dedicato a un uomo che è stato giornalista e capocronista della redazione di Viareggio de La Nazione e inoltre scrittore e musicista molto legato al Carnevale. E alla città di Viareggio. Fra l’altro proprio in questi giorni il suo nome è tornata d’attualità in riferimento alla polemica nata sulla genesi del Festival della canzone italiana. Anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha scritto al direttore artistico di Sanremo Amadeus per far benevolmente notare che le prime due edizioni si tennero a Viareggio nel 1948 e 1949 e fu proprio Aldo Valleroni, insieme a un giovanissimo Sergio Bernardini a organizzarle alla Capannina del Marco Polo.

La classifica dal quarto posto in giù si completa con Luciano Tomei (quarto con 8,14%), Alessandro Avanzini (quinto con 3,98%), Cinquini-Cirri (sesti con 2,96), Fabrizio e Valentina Galli (settimi con 1,72), Luca Bertozzi (ottavo con 1,48) e Luigi Bonetti (nono con 1,25%).

