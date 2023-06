Il cinema resta in sala Niente film all’aperto "Non abbiamo trovato una location adatta"

VIAREGGIO

Niente cinema all’aperto per l’estate 2023. "C’era la volontà di farlo, da parte nostra e dell’amministrazione comunale — dice Fabrizio Larini, organizzatore dell’arena estiva e proprietario dei cinema Goldoni e Centrale — ma non siamo riusciti a trovare alcuna location adatta. Rimarranno comunque aperte le sale cittadine, anche perché ci saranno grosse uscite". C’è stato in ogni caso un vaglio di luoghi, "ma non ha portato gli esiti sperati — sottolinea l’imprenditore — serviva un luogo ampio e centrale, purtroppo in città le location sono limitate. A Palazzo delle Muse sono in corso i lavori, poi comunque per certi film serve uno spazio più ampio. La Cittadella è fuori mano, lo stesso per Villa Borbone. Comunque tutta l’offerta cinematografica sarà disponibile al Centrale e al Goldoni, che avranno spettacoli sia il pomeriggio che la sera. Le sale sono climatizzate". Tanti i film che usciranno nel periodo estivo, con il programma "Cinema revolution 2023 - Che spettacolo l’estate!", un’iniziativa di carattere nazionale. Che vede le uscite delle grandi major in contemporanea con gli Stati Uniti. "Come si dice in gergo "day and date", lo stesso giorno e la stessa data con l’America — spiega Larini—. Alcuni anni fa in Italia non usciva mai niente d’estate, poi si è partiti nel 2019 con delle prime uscite e sono andate bene. La pandemia dopo ha stoppato tutto, ma già dallo scorso anno siamo ripartiti. Alcune pellicole sono già uscite, ma altre ne arriveranno. Grandi blockbuster come Indiana Jones, La ragazza coi tentacoli della Dreamworks e Elemental della Disney Pixar. Altri come la Sirenetta sono già usciti e gli incassi sono stati sempre positivi". Infatti le ultime uscite in sala, e gli ultimi mesi in generale, hanno portato comunque buoni incassi. Sottolinea Larini, anche presidente Anec Toscana: "Il cinema si sta riprendendo, non siamo ancora agli incassi del 2019, che è stato un anno ottimo, ma ci stiamo avvicinando. C’è una grossa ripresa. Lo abbiamo visto negli ultimi mesi, già dal 2022". Incassi positivi si sono visti anche con la recente iniziativa nazionale "Festa del cinema", in cui tutte le pellicole in sala si trovavano al prezzo scontato di 3,50 euro. "La festa proseguirà fino a settembre e riguarderà i film europei e italiani".

Alice Gugliantini