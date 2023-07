Il cinema italiano degli ombrelloni “Tipi da spiaggia“ all’Hotel Palace

Il cinema degli ombrelloni sulla terrazza dell’Hotel Palace a Viareggio oggi alle 21. 30 con la presentazione del libro di Umberto Guidi e Chiara Sacchetti “Tipi da spiaggia“– La commedia balneare nel cinema italiano del 1930 ai giorni nostri, editrice L’Ancora. Da Domenica d’agosto a Il Sorpasso, i film balneari sono una lunga tradizione del cinema italiano in cui si racconta la storia della nostra società. Il saggio a quatri mani comprende anche numerosi titoli girati in Versilia e analizza la produzione del cinema da spiaggia in Italia che negli esempi più risuciti illumina le trasformazioni sociali e antropologiche degli Italiani registrando i cambiamenti del modo di fare vacanza al mare, i tic e le manie collettive legate al tempo libero delineando una spaccato del costume italiano. L’ingresso alla presentazione del libro è libero.