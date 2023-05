Il ciclismo e Camaiore Docufilm a Montecitorio

È stato presentato ieri pomeriggio, nell’auletta dei gruppi parlamentari, il documentario di Gualtiero Lami (regia) e Andrea Genovali (sceneggiatore e moderatore dell’evento) "Una gemma di raro prestigio: il ciclismo a Camaiore 1948-2022". L’opera è prodotta da Hop Frog Tv in collaborazione con il comune di Camaiore e ripercorre la lunga storia di una fra le più importanti corse ciclistiche del calendario mondiale professionistico fino al 2014, quando si trasforma nella prima tappa della Tirreno-Adriatica. La presentazione romana è stata resa possibile grazie alla deputata Deborah Bergamini, che ha voluto presenziare all’evento. Insieme alla referente versiliese a Montecitorio, a Roma è arrivata una nutrita rappresentanza del comune di Camaiore, capitanata dal sindaco Marcello Pierucci. Fra le belle e inedite immagini di repertorio, una rarissima intervista a Marco Pantani che esordì fra i professionisti proprio nella corsa versiliese nel giorno in cui Cassani vinse per la sua unica volta il Gran Premio. Poi ancora interviste, immagini, ricordi per raccontare anche il ciclismo di un tempo lontano ed eroico.