Il Chini si allarga con 15 nuove aule Via libera della Provincia ai lavori

Partiranno entro la fine dell’anno i lavori della Provincia per l’ampliamento del Chini. L’intervento prevede la realizzazione di 15 nuove aule ed è oggetto di un decreto in approvazione che impegnerà Palazzo Ducale per quattro milioni e mezzo di euro.

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo edificio che si svilupperà su tre livelli (piano terra, primo e secondo piano) e si troverà sul lato est del complesso scolastico (lato monti), in aderenza al fabbricato esistente: qua saranno create 15 nuove aule e i relativi servizi igienici.

"I lavori saranno svolti in modo da creare il minor disagio possibile alla scuola e, per questo, si svolgeranno in due fasi – spiega il vicepresidente della Provincia, Nicola Conti, titolare della delega sull’edilizia scolastica per la Versilia –: una prima che prevede la realizzazione di un lotto funzionale composto da 6 aule e una seconda che completerà l’intervento con ulteriori 9 nuove classi. In questo modo, prosegue l’opera della Provincia di rendere gli edifici scolastici rispondenti alle esigenze che si sono evidenziate nei vari plessi scolastici, per dotare il territorio di scuole all’avanguardia, belle e, soprattutto, sicure per coloro che le frequentano. Questi interventi, in particolare, sono volti a dare una risposta concreta alla riqualificazione dell’edificio e alla necessità di avere a disposizione nuovi spazi da dedicare alla didattica".

Il progetto complessivo di realizzazione di questo nuovo blocco ha un costo 4,5 milioni di euro: 1,8 sono quelli impegnati nel primo lotto di lavori e provengono per 900 mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e per altri 900 mila da risorse proprie. Il secondo lotto, invece, avrà un costo di 2,7 milioni di euro che proverranno dalla candidatura e partecipazione a bandi europei.

"Non posso che esprimere soddisfazione – commenta la dirigente del Chini Monica Biagi – nel vedere finalmente l’avvio di un progetto di ampliamento a lungo desiderato e che, con il tempo, si è fatto ancora più necessario, sia a causa della costante crescita della popolazione scolastica, sia perché le nuove esigenze della didattica richiedono più spazi, complementari a quelli tradizionali. Si tratta di un intervento, quindi, importante per lo sviluppo della scuola, ma anche molto atteso da tutti coloro che lavorano o frequentano l’istituto".

Questa è solo una parte dell’intervento di riqualificazione complessiva del Chini: a dicembre del 2022, infatti, è stato approvato anche il progetto definitivo per la messa in sicurezza del complesso esistente, che riguarda principalmente il miglioramento sismico e che ha un costo di oltre 5,4 milioni di euro.

RedViar