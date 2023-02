Il centrosinistra prende tempo

Ennesima riunione, ennesimo tentativo di formare una coalizione allargata al maggior numero di forze in campo, ma il risultato non cambia: il centrosinistra non riesce ancora a trovare l’unanimità sulla candidatura a sindaco di Claudia Dinelli, in forza al Pd. Gli ultimi due tavoli di lunedì e mercoledì non hanno sbrogliato la matassa e Dinelli, al momento, continua ad essere sostenuta principalmente dal Pd – con dissensi interni neanche troppo velati – e dalla lista civica “Insieme per Pietrasanta“. Tra coloro che devono ancora sciogliere le riserve ci sono Prc, Possibile e Movimento 5 Stelle, con gli ultimi due che potrebbero decidere di non presentarsi nemmeno. In questo clima, frastagliato come non mai, si è fatta strada l’ipotesi di altri due potenziali nominativi per mettere tutti d’accordo, verbo che il centrosinistra sta però faticando a declinare.

d.m.