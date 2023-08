Il Centro arti visive è già al lavoro Allo studio un simposio digitale

Promuovere la tradizione artistica e artigiana della Piccola Atene attirando in città anche studiosi e giovani apprendisti del mestiere. Sono i principali obiettivi del Centro arti visive, rinnovato di recente con la conferma del presidente Nicola Stagetti e alcuni cambiamenti che hanno riguardato mezzo Cda in seguito alle nomine firmate dal sindaco Alberto Giovannetti. Le due new entry sono Marcello Castiglioni e Michele Evangelisti, i quali affiancheranno i confermati Lorenzo Belli e Alessandro Mosti. Presidente e consiglieri hanno accettato formalmente le rispettive nomine nei giorni scorsi alla sede distaccata del municipio in via Martiri di Sant’Anna. "Voglio un Cav protagonista nel dialogo artistico locale, nazionale e internazionale – ha esordito il primo cittadino – che deve vedere Pietrasanta in prima linea per consolidare i rapporti esistenti. Penso al comparto scolastico e l’artigianalità cittadina ma attivarne anche di nuovi, all’estero: così potremo coltivare quell’internazionalità che ci contraddistingue e, nello stesso tempo, aggiornarla con quelle innovazioni che segnano anche il settore delle arti visive".

È toccato poi a Stagetti tracciare le linee guida su cui la Fondazione, che ha sede all’ex convento dei Frati, ha già iniziato a lavorare e progettare. "Il Cav – sottolinea – non deve perdere la sua identità trasformandosi in ’altro’, bensì deve sfruttare le sue particolarità logistiche e ambientali per diventare l’anello di congiunzione tra l’amministrazione comunale e il sistema-cultura che si sviluppa in Italia e nel mondo. Possiamo farlo organizzando convegni, simposi, mostre o aiutando artisti emergenti a presentarsi sulla piazza, intesa come gallerie e laboratori artigianali". Il primo obiettivo è riuscire a ospitare entro fine anno un simposio dell’arte digitale, organizzato in collaborazione con importanti realtà di settore della California.

La conferma di Stagetti alla presidenza del Cav, infine, è la terza – in ordine di tempo – dopo quella di Alfredo Benedetti alla Fondazione Versiliana e di Gianluca Duranti all’Azienda speciale farmaceutica. Tutto tace, invece, in merito alla Pietrasanta Sviluppo, multiservizi di cui dal 2018 è amministratore unico Pietro Bertagna, ex Lega. Dal “palazzo“ non trapelano notizie in merito a un’eventuale conferma o a un “siluramento“ che in casa centrodestra molti danno quasi per certo. L’11 agosto scadrà invece il bando rivolto a chi vorrà un posto nei comitati scientifici delle società partecipate del Comune.