Il caso Port Authority Giannecchini allo scoperto

VIAREGGIO

Domani scadono i termini della candidatura di Andrea Giannecchini, presidente della Cna, alla carica di segretario della Autorità Portuale Regionale. E molto probabilmente non sarà lui a ricoprire quella carica se non arriva il gradimento da parte dei quattro sindaci interessati alla nomina, ad iniziare da Giorgio Del Ghingaro.

In un comunicato stampa Giannecchini, infatti, rileva di ave trovato un ampio consenso nel mondo della nautica, "ma – ammette a denti stretti – pur provandoci, ad oggi non ho avuto ancora mopdo di confrontarmi con l’amministrazione di Viareggio che, come sappiamo, ha un ruolo importante per creare le condizioni oper un buon lavoro e un’agile azione all’interno del comitato portuale regionale. Mi sono messo al servizio del Presidente Eugenio Giani ma, soprattutto, della mia comunità e del mio settore e di questo sono onorato. Gli attestati di attestati di stima e i complimenti ricevuti sono un patrimonio che custodisco con orgoglio. In mancanza di una intesa, come previsto dalla legge regionale, la parola passerà al Presidente della Regione Toscana, che sono sicuro saprà effettuare la scelta migliore per il porto di Viareggio e per tutto il distretto nautico toscano".

Giannecchini ribadisce che "Lo spirito della mia candidatura, da ricercarsi nella mia natura di imprenditore del settore con esperienza associativa e senza tessere di partito, è quello di individuare sul territorio di Viareggio una competenza trasversale che possa aiutare a superare questo dannoso impasse istituzionale e ripartire alacremente, tutti insieme, sulle questioni ormai sospese da troppo tempo sul piano regolatore portuale e sulle infrastrutture fondamentali. Nelle mie numerose conversazioni con gli stakeholders ho sostenuto che Viareggio merita un porto all’altezza di ciò che Viareggio rappresentanza nel mondo. Un porto innovativo e sostenibile al passo con le transizioni epocali in atto in tema di ambiente ed energia. Non una fabbrica degradata a cielo aperto, ma un esempio di decoro con visione futura che rispecchi il bello del nostro mondo. Insomma, la porta di ingresso del distretto nautico toscano. Per realizzare questo ci vuole volontà, ma soprattutto unità di intenti e un dialogo costruttivo tra i soggetti primari di competenza coinvolti". E di questa occasione ricevuta ringrazia il presidente Eugenio Giani.

red.viar.