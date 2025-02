Il caso finirà anche in consiglio comunale: "Vogliamo chiarezza"

Il caso della biblioteca "Carducci" sarà discusso anche in consiglio comunale. Questo perché il Pd, tramite l’Unione comunale e il gruppo consiliare, ha presentato un’interrogazione chiedendo chiarezza su alcuni punti. "Premesso che la sede al Sant’Agostino è un luogo unico nel suo genere – scrivono – crediamo che l’idea di spostarla non possa essere relegata a un’iniziativa a porte chiuse da parte del sindaco: sarà promosso un dibattito pubblico? Inoltre chiediamo i numeri del successo della ’Carducci’: dai fruitori della sala lettura a quanti chiedono libri in prestito in media all’anno. Vorremo poi conoscere il progetto preliminare della nuova sede o lo studio di fattibilità, le spese previste e la tempistica". Consiglio comunale che tornerà già domani alle 20,30: tra le tante mozioni ci sono quelle del Pd per salvaguardare la chiesa degli ex Salesiani e la "Bussola" e quella di "Alternativa per Pietrasanta" sull’accorpamento del "Don Lazzeri-Stagi".