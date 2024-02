Il caso del “Villaggio di Natale“. La Cgil: "Si paghino i lavoratori"

Sulla denuncia di una lavoratrice, che durante le festività ha prestato servizio nel discusso “Villaggio di Natale“ e che ancora attende di essere pagata per la prestazione, interviene anche la Cgil che "chiede chiarezza e sostiene le giuste rivendicazioni dei lavoratori". "La ditta che ha organizzato questa attività, di cui comunque si riesce a sapere ben poco, ed il Comune di Viareggio – dice il responsabile Paolo Puccinelli, – devono assolutamente risolvere al più presto questa vicenda, devono pagare quanto dovuto alle lavoratrici ed ai lavoratori evitando ritardi incomprensibili e dannosi per la vita quotidiana di persone che hanno svolto il proprio dovere". "Devono farlo – prosegue – anche anteponendo tale azione ad altre pendenze qua e là contratte, su questo occorre essere determinati e decisi bloccando fatture varie ad altre ditte e perché non può essere sufficiente un generico: “Risolveremo“".