Il caso del professor Toscano: "Il docente andrà al Piaggia". Ma la continuità didattica è salva

VIAREGGIO

"Il professor Toscano rimarrà al Piaggia, ma si tratta di un arrivederci e non di un addio al Liceo scientifico". Si torna ancora una volta a parlare dell’inconsueto caso del professor Daniele Toscano (foto) che, a causa di un cavillo burocratico, è stato costretto a lasciare la sua cattedra allo Scientifico per essere trasferito in un’altra scuola.

A fare chiarezza è Ilaria Baroni, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale che dichiara: "In questo caso l’algoritmo non c’entra niente: il professore aveva superato un primo concorso e ottenuto la cattedra allo Scientifico con riserva, ovvero un posto sub iudice; poi, dato che non è possibile sapere quando il giudice sciolga la riserva, il docente ha partecipato ad un nuovo concorso che ha vinto, ma che ha dato il via ad una nuova procedura, che lo ha condotto ad avere l’assegnazione del ruolo al Piaggia. Dunque non è possibile assegnare la cattedra del Barsanti ad un docente di ruolo, in quanto è un posto con riserva – ribadisce – e non è andato nemmeno a concorso, infatti è stato conferito ad un supplente.

Ma prima della burocrazia ci sono gli studenti ed è per questo che Silvia Gori, dirigente dello scientifico, ha deciso di assegnare le classi quarte del professor Toscano ad un docente di ruolo che è già all’interno della scuola, per garantire la continuità fino alla quinta. Ce l’abbiamo messa tutta per trovare una soluzione legale a questo caso, ma non è stato possibile".

"Condivido con la dirigente il rispetto delle regole – commenta il professor Daniele Toscano -. Voglio ringraziare la provveditrice e la preside Gori per essersi spesi così tanto per il mio caso. Ma soprattutto un grande ringraziamento va ai colleghi del Liceo, alle famiglie e ai miei studenti per l’affetto e la stima che mi hanno dimostrato e che contraccambio".

Intanto sul fronte delle piante organiche nelle scuole versiliesi non si registrano evidenti problemi. "Si riparte con quasi tutti i docenti in cattedra, ne mancano una ventina su tutto il territorio che saranno a disposizione a brevissimo – dice Ilaria Baroni, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale -: sono stati già nominati, in tutta la provincia e in tutti gli ordini di scuola, 78 insegnanti di ruolo e 579 supplenti. Per assicurare l’inclusione degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole della nostra provincia – sottolinea la provveditrice - sono stati nominati ben 585 insegnanti di sostegno e 35 unità ricopriranno i posti del potenziamento".

Eleonora Prayer