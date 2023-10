Il ’caso’ del medico in scadenza. La vicenda approda alla Regione

"La Asl proroghi il contratto al dottor Vaglio". L’appello stavolta arriva dalla politica per sostenere la richiesta dei tanti mutuati del medico di base che il 31 ottobre dovrà lasciare i 1200 pazienti (tra Forte dei Marmi e Seravezza) per la scadenza del contratto a tempo di un anno sottoscritto con l’azienda sanitaria. Paolo Vaglio in questi dodici mesi non solo ha visto un’impennata di pazienti, ma è stato apprezzato per le grandi doti professionali e umane, tanto che alla farmacia di Pozzi e alla Croce Verde di Forte dei Marmi sono aperte le raccolte di firme per sollecitare la Asl a un dietrofront. Adesso pure il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, appoggia la causa. "Siamo più volte intervenuti sul tema della penuria di medici – comincia Baldini – e ci sembra significativa la storia del dottor Vaglio che assiste circa 1200 mutuati fra Forte dei Marmi, Seravezza e Pozzi; il contratto del professionista scadrà a fine mese e l’Asl parrebbe non poterlo prolungare. Siamo solidali con tutte quelle persone che hanno dato vita ad una raccolta firme, chiedendo la riconferma del medico che pare essere davvero molto stimato per la sua disponibilità e competenza. Comprendiamo che ci sia uno specifico modus operandi da parte dell’azienda sanitaria, ma riteniamo che debba prevalere il buonsenso. Ci informeremo, quindi – anticipa il consigliere regionale – per capire se davvero sia impossibile prorogare l’accordo col medico, avendo ben presente il fatto che vi siano in Toscana delle gravi carenze a livello di medici di base che, spesso, determinano forti disagi ai cittadini, specialmente quelli più anziani-conclude il rappresentante della Lega"

Racconta di essere stato inondato di telefonate anche il presidente del consiglio comunale di Forte dei Marmi, Michele Pellegrini, che andrà in prima persona a firmare la petizione. "Perdere una figura come il dottor Vaglio – dice – rappresenta un gran problema per tutta la comunità e mi farò promotore in tutte le sedi opportune per la soluzione di questo problema, anche in Consiglio regionale. Siamo tutti consapevoli che le procedure per l’assunzione di nuovi medici passa tramite un apposito bando, ma come si è proceduto a fare una deroga sull’iniziale assunzione spero si possa fare anche per una sua proroga. E’ stato valutato che tra i pazienti ci sono anche anziani e persone con patologie gravi? Che dovranno rifare tutta la procedura e rimanere probabilmente senza medico per mesi?"

Francesca Navari