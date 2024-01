Il caso che imperversa sui social: "Scultura pericolosa, va spostata"

"Quella scultura va spostata: rappresenta un pericolo". Il capogruppo della Lega, Alessandro Santini, anticipa un’interrogazione in merito al posizionamento dell’opera di Gustavo Velez in Passeggiata "che ha molteplici spigoli sporgenti ed è stata collocata in un punto di intenso passeggio". Infatti sabato sera si è tenuto un sopralluogo, stimolato dallo stesso Santini che ha chiesto l’intervento della municipale.

"Ho visto sui social la segnalazione di un cittadino circa l’insidia che può rappresentare quella scultura monumentale - evidenzia Santini - e così, come da mia abitudine, sono andato a verificare di persona. Non solo il basamento-panchina ha un perimetro più contenuto, così da rendere pericoloso il movimento di chi si alza, dal momento che l’opera sporge, ma la scultura in marmo ha poi angoli a 1,60 metri da terra che possono colpire ad altezza viso proprio in un punto di passaggio intenso, vicino alla passerella. E non voglio pensare cosa potrebbe accadere durante il Carnevale. Alle 21,30 una pattuglia dei vigili è arrivata a effettuare i rilievi riscontando quanto da me lamentato e richiedendo alla squadra di operai del Comune l’installazione di transenne. Ringrazio gli agenti e soprattutto la comandante Pagni che mi ha chiamato per capire la situazione e poi, seppur fuori servizio, è arrivata di persona: con lei al telefono c’era Massimo Mallegni della galleria che ha messo a disposizione l’opera, con cui ha potuto scambiare un confronto tecnico. Anche perché quella scultura può roteare e questo a mio avviso è un’ulteriore circostanza di pericolo. Chi doveva verificare la conformità di tale posizionamento? Chiedo - chiude - che la scultura venga messa in sicurezza o, meglio, collocata in un punto più adeguato della città".