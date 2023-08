Il Carnevale sulla carta "È lo specchio dei tempi"

Temi scottanti ed attuali, come la crisi climatica, la guerra, la droga, il futuro delle prossime generazioni e la convivenza con l’intelligenza artificiale. Allegorie ficcanti, proposte in salsa animalesca e, soprattutto, tanti colori. La presentazione dei bozzetti dei carri che sfileranno al Carnevale 2024 accende la curiosità degli appassionati, che hanno già le idee ben chiare (e qualche preferenza).

"Sarà un Carnevale ‘animalesco’ – dice Andrea Mazza –. E per me, che sono uno storico del Carnevale, ciò non può essere che positivo perché mi fa tornare in mente le grandi costruzioni del passato. Per questo non posso non citare, in un contesto molto positivo, il Mammuth di Vannucci, che ha sempre dimostrato di saperci fare con gli enormi animali, e tanto mi attendo anche dai Breschi. Una citazione la faccio volentieri anche su Avanzini. Se modellerà, come sa fare, il volto di Dalì potrebbe regalare al Carnevale un qualcosa di straordinario".

Commento positivo anche da parte di Carla Meini: "I bozzetti mi convincono per colori e ricchezza di particolari. Fra i tanti temi affrontati mi colpiscono in particolare quelli legati alla follia, quindi cito il carro di Borri e quello di Lombardi, anche perché la presentazione della piccola Alice è stata veramente emozionante". "Unica nota stonata, ma evidentemente sono i tempi, manca la vera allegria che il Carnevale trasmette. Una volta cantavano ‘diamo al Libeccio pensieri e noia’. Ora somatizziamo tutto".

Giudizio positivo per Vanessa Vannucci che si professa "legata al Carnevale che fu, con i pon-pon e le canzoni carnevalesche". "Le tematiche affrontate però sono convincenti – prosegue –; personalmente associo il Carnevale al colore, all’allegoria spettacolarità e al divertimento. E non manca niente. C’è un grido di allarme generalizzato sulla superficialità degli umani e c’è una particolare attenzione per il futuro delle nuove generazioni, stritolate tra crisi climatica, guerra, droga ed una esagerata dipendenza tecnologica, che ci rende meno umani e più caproni. Penso che ogni singolo carro rispecchi la ferocia di questa realtà. E ciò rende ogni opera potenziale vincitrice. Mi auguro solo che ci sia anche la possibilità di evadere, mentre canticchio fra me: ‘Canti musiche e balli che danno alla gente quella allegria che è fatta di niente’".

Temi importanti e animali mastodontici hanno colpito anche Andrea Sigali: "Bertozzi, Vannucci, Breschi, Cinquini, Bonetti, Lombardi, Galli’, tutti grandi modellatori che possono regalarci forme perfette. E poi penso ad Avanzini, da cui mi aspetto un grande Dalì. Non male anche Borri. Molte costruzioni mi faranno emozionare".

Sergio Iacopetti