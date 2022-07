Il Carnevale piace anche fuori stagione

Lo spettacolo dei carri, le attrazioni, i giochi per i bambini. Il tutto a braccetto con la solidarietà. La festa vissuta sabato in Cittadella, organizzata dalla Fondazione Carnevale per chiudere definitivamente l’edizione 2022 e spalancare le braccia alla 150esima storia di cartapesta, ha avuto diversi scopi e tutti centrati. Il primo, omaggiare i carri trionfatori; il secondo, fornire visibilità ai 9 comitati rionale cittadini, che hanno avuto uno spazio per promuovere la vendita dei gadget e che programmano un ritorno più attivo già per l’edizione 2023 ; ed una terzo, il più nobile, ovvero quello di raccogliere fondi da destinare al comune di Massarosa duramente colpito dagli incendi degli ultimi giorni (la cifra raccolta, frutto della vendita delle bandiere e soprattutto dell’incasso del biglietto per montare sulla mongolfiera che saliva verso il cielo fin sopra la Cittadella, offrendo una fantastica visuale dall’alto, ancora non è disponibile). La festa ha preso il via alle 18 con giochi per bambini, falconieri, aquiloni, clown, trapezisti, laboratorio del circo e della cartapesta, oltre alle visite guidate al museo e all’Espace Lebigre, per poi entrare nel vivo con le esibizioni dei giganti. Esibizioni di 15 minuti ciascuna e che, a rotazione, si sono ripetute per 3 volte fino alle 24 circa. "Siamo soddisfatti della serata - commenta il vice presidente della Fondazione, Marco Szorenyi -. Migliaia di presenze, musei e giri in mongolfiera sold-out e tanta gioia. Insomma una serata da ripetere".

S.I.