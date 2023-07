Il Carnevale parte dai bozzetti Gli omaggi a Dalì e a Puccini Nel mirino le chiacchiere da bar

di Martina Del Chicca

La “chiacchiere da bar“ (anche queste entrate nel mirino della critica di cartapesta) raccontano di un Carnevale dai mille profili. Quello surrealista di Salvador Dalì e quello verista di Giacomo Puccini, di cui nel 2024 si celebra il centenario della morte. E poi Marco Cavallo, simbolo di libertà; la ragnatela delle dipendenze; il tirannosauro; la balena; qualcuno sussurra anche un ippopotamo... Mancherebbero, all’appello sui Viali a Mare, solo i due leocorni. E la satira, invece, chissà.

I bozzetti dei carri e delle mascherate che sfileranno nel 2024 ieri sono stati protocollati in Fondazione Carnevale (termine di consegna mezzogiorno in punto) in busta rigorosamente chiusa. Ma le bocche non sono proprio cucite ed ecco che qualcosa del Carnevale che verrà (in programma dal 3 al 24 febbraio) lo si può iniziare almeno ad immaginare. Soltanto il 10 agosto, per la “Notte dei bozzetti“ alla Cittadella, sarà possibile conoscere nel profondo i temi che hanno ispirato carristi e mascheratisti. Iniziare a fantasticare sui mascheroni, i movimenti che azzarderanno, le coreografie che li racconteranno. E pertanto attenderemo pazientemente fino a quella notte, pur continuando ad origliare dagli spifferi della Cittadella.

Quel che è certo è che il Carnevale è più vitale che mai. Non solo per i conti, che tornano eccome (l’edizione 2023 si è chiusa con il record di incassi e di presenze). Con il 2024 si apre infatti un nuovo triennio, al termine del quale (in base alla combinazione delle classifiche) si determineranno promozioni e retrocessioni. Meccanismo che ri porterà a cinque i carri di seconda categoria, con un doppio salto nelle mascherate di gruppo. Ma un nuovo triennio vuol dire anche nuove occasioni per entrare nel mondo della cartapesta. E sono 21 i progetti per le mascherate isolate, primo gradino per scalare le categorie fino l’Olimpo dei giganti, giunti ieri in Fondazione.

E ciò significa che questo mondo (a parte); che il mestiere del carrista (fuori da ogni schema); la vita tra i coriandoli (solo così apparentemente leggera) affascinano oggi i giovani viareggini come quelli di cent’anni fa. Ed è stato bello vedere ieri una nuova generazione di aspiranti carristi bussare alla Fondazione con quella busta chiusa stretta tra le mani insieme ad un sogno. Oppure vedere Michele Cinquini prendere le redini dell’impresa di famiglia, Valentina Galli cercare il riscatto, forte del sostegno di suo padre Fabrizio; Matteo Raciti consegnare il primo progetto per un carro di seconda categoria dopo la doppia promozione conquistata in sette anni e un viaggio che l’ha portato fino qui da Acireale. Vederli accanto ai vecchi giovani diventati decani, in questo ciclo vitale che pare infinito. Come le stagioni.

Tornando ai bozzetti. Adesso la Fondazione verificherà che tutti i progetti siano tecnicamente completi (di relazione, schema, disegno etc etc...) poi la palla passerà alla Cep. Ecco. Qualcuno, leggendo queste righe, adesso si starà chiedendo “Ma che cos’è questa Cep?“. Lo spieghiamo subito, è la “Commissione esame progetti“ che prima – prima che i baracconi diventassero hangar, i carri si tramutassero in macchine allegoriche e le carette si trasformassero in pedane aggregative – si chiamava semplicemente “Commissione bozzetti“. La Cep (e un brivido corre sulla schiena dei puristi della lingua carnevalesca) è composta da cinque professionisti viareggini ed extraviareggini. Ne fanno dunque parte Manrico Ferrucci, una lunga esperienza come direttore di teatro; Lucia Maffei, professionista nell’organizzazione di mostre ed eventi; l’ingegner Giacomo Veronesi; l’architetto Daniele Geminagnani e la curatrice di eventi Alessandra Guidi.

Saranno loro a valutare ogni bozzetto, e anche a scegliere le nove mascherate isolate tra i venuto progetti arrivati in Cittadella. Ma l’ultima parola spetterà comunque al consiglio d’amministrazione della Cittadella presieduto da Marialina Marcucci, e composto dal vicepresidente Marco Szorenyi, la consigliera di lungo corso Monica Guidi, e dai neo consiglieri Velia Chiericoni e Paride Pieraccini quest’anno al loro primo “Carnevale al vertice“ (per citare l’indimenticabile Silvano Avanzini).

Dunque con questo atto – la consegna dei bozzetti – il Carnevale 2024 è già scritto. O meglio disegnato. Alla Fondazione ora il compito di promuoverlo, con la forza che la contraddistingue, di sostenerlo, spingendo la partecipazione, e di costruirgli tutt’intorno quella cornice di eventi – come le mostre che lo scorso anno hanno richiamato centinaia di visitatori – che possano arricchirlo. E molto probabilmente l’edizione 2024 si legherà alla lirica del meastro Giacomo Puccini, ad un secolo dalla sua scomparsa.