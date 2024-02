Il Carnevale non graffia e non “buca“

Strambi

Proprio per far palare di sé incrementando così lo share e, di conseguenza, il valore degli spazi pubblicitari. "Elementare, Watson", potete commentare citando un altro scrittore e drammaturgo inglese come Arthur Conan Doyle. La scoperta dell’acqua calda, insomma. Vero, ma fino a un certo punto. Perché a Sanremo tutto è studiato, calcolato, anche per centrare target differenziati. Ora abbiate un attimo di pazienza e non pensate ad Amadeus (e ai suoi errori sulla Versilia e Viareggio, polemichette da strapaese). E focalizzate la vostra attenzione sul Carnevale. Due sono i temi sui cui si è discusso in queste settimane (o meglio, di cui si discute ormai da oltre un decennio): l’attrattività dei Corsi e i messaggi veicolati dai carri. In ordine al primo significativo lo studio di Airbnb sulle ricerche dei propri clienti. La piattaforma degli affitti nell’evidenziare un boom di prenotazioni intorno ai Carnevali d’Italia (+73% sul 2023) vede scivolare Viareggio in quinta posizione e Venezia, addirittura in sesta (rispetto al 2017, quindi pre-covid). Entrambe sorpassate da Fano, Cento, Ivrea e Acireale. Segno di un affanno delle due manifestazioni comunque più conosciute. In particolare colpiscono le performance di Cento e Fano. Nelle Marche e in Emilia hanno puntato sul tema dell’identità, piuttosto che sull’internazionalizzazione. Che, quindi, si ricollega all’altra questione: i temi affrontati. Oggi i carri hanno fatto scendere la satira, seppure

negli anni ’80 e ’90, li ha fatti uscire dai confini della città. Ma affrontano “temi valoriali“, come ha sottolineato la settimana scorsa il governatore Eugenio Giani. Ed è vero. Ma poi, al di là della comunicazione locale, non vanno. Non ’bucano’ per usare un termine giornalistico. Serve un “graffio“ maggiore. E, forse, nella Toscana delle donne poteva essere l’occasione di osare di più. Riflettiamoci, almeno per il futuro.