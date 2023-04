Il Carnevale in costruzione C’è il “Sì“ al quinto carro

di Martina Del Chicca

I costruttori, carristi e mascheratisti, all’unanimità hanno detto “sì“ al quinto carro di seconda categoria. Se verrà ripristinato subito, già dal Carnevale 2024, o alla fine di questo nuovo triennio, lo stabilirà la Fondazione guidata da Marialina Marcucci nelle prossime settimane. Ma appare sempre più probabile che l’ingresso, destinato a vivacizzare la competizione tra “i piccoli“, possa slittare e dunque a concretizzarsi nel 2027; per effetto della promozione di categoria di due mascheratisti di gruppo.

E’ stato questo uno dei temi affrontati durante il primo incontro tra costruttori e Fondazione Carnevale per definire le linee guida del bando di concorso che segnerà i prossimi tre anni della manifestazione e che la Fondazione vorrebbe approvare per l’inizio di maggio. L’impianto del meccanismo di promozioni e retrocessioni, con doppio “scambio“ tra i carri (grandi e piccoli), sperimentato nel triennio appena terminato, ha convinto i costruttori. Non solo perché garantisce ai retrocessi un’occasione rapida di riscatto (come è accaduto quest’anno, con la nuova promozione in prima categoria di fratelli Breschi e di Lombardi che tre anni prima avevano dovuto fare i conti con la retrocessione) ma anche perché assicura una possibilità di crescita alle nuove generazioni che negli ultimi anni hanno faticato a farsi largo nel mondo professionale della cartapesta. E dunque, per queste ragioni, verrà quasi certamente riproposto.

Ovviamente durante questa prima riunione Fondazione e costruttori sono tornati anche a confrontarsi anche sulla partita dei compensi, capitolo cruciale del nuovo bando. Se da una parte il “premio“ distribuito quest’anno dalla Fondazione a carristi e mascheratisti – sulla base del surplus di incassi realizzato in questa 150esima edizione della manifestazione – ha permesso di ammortizzare il rincaro tra il 20 e il 30% delle materie prime e delle utenze che ha pesato sui bilanci delle ditte artigiane; dall’altra i carristi per poter pianificare il lavoro hanno rimarcato la necessità di avere garanzie solide su cui basare la progettazione della costruzione. Nella prossima riunione, sulla base delle indicazioni raccolte dalla categoria, il Cda della Cittadella formulerà dunque una proposta economica ai costruttori. A proposito di Cda, per la prossima settimana il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha annunciato – dopo del Festival Pucciniano – il rinnovo delle cariche che, almeno sul fronte della governance, non dovrebbe riservare grosse sorprese. Solido il futuro del triumvirato composto dalla presidente Marialina Marcucci con Marco Szorenyi e Monica Guidi, a cui il sindaco potrebbe però decidere di affiancare uno o due nuovi consiglieri d’amministrazione. Forse rimescolando le carte del consiglio d’indirizzo...