Il Carnevale futurista La mostra di D’Andrea

Omaggio ai 150 anni del Carnevale di Viareggio nella mostra dell’artista Lorenzo D’Andrea, che si inaugura oggi al Museo del Carnevale, Espace Gilbert (Hangar 16) alla Cittadella. "Il Carnevale futurista" è il titolo del percorso espositivo che vede il pittore Lorenzo D’Andrea, già autore di un Carnevalotto, interpretare in chiave futurista dieci storici carri allegorici che hanno sfilato al Carnevale di Viareggio. Nelle sue pitture di grandi dimensioni l’artista compie un lavoro di scomposizione e composizione secondo lo stile artistico del futurismo, focalizzando la sua opera su dettagli che sintetizzano il tema allegorico della costruzione omaggiata.

I carri selezionati da Lorenzo D’Andrea per questo omaggio artistico sono: “Una vedova allegra” di Antonio D’Arliano, “Libeccio in poppa” di Carlo Vannucci e Sandro Bertuccelli, “Toro seduto sul sentiero dell’allegria” di Sergio Baroni, “La danza delle ore” di Alfredo Pardini, “Carnevale al vertice” di Silvano Avanzini, “Non calpestate i fiori” di Arnaldo Galli, “Ricordo di Viareggio” di Renato Galli, “La grande corrida” di Giovanni Lazzarini, “La resa dei conti” di Nilo Lenci e Giulio Palmerini, “Scusate se ci divertiamo… balla che ti passa” di Arnaldo Galli, Gilbert Lebigre e Corinne Roger.

In mostra anche una tela che D’Andrea realizzò per il carro di Renato Galli del 1968, dal titolo “La ricerca”, dedicato ai nuovi linguaggi artistici. La tela faceva parte della scenografia della costruzione. Saranno esposti anche alcuni schizzi per maschere: studi per due bozzetti di carri che nel 1962 Lorenzo D’Andrea, insieme al padre Giuseppe, propose al Comitato Carnevale ma che non furono mai realizzati.