Il Carnevale elegge la sua Miss È la prima gara dell’edizione 2024 Musica e bellezza in Versiliana

Eravamo rimasti al 6 settembre 2022, quando i colori giallorossi della contrada Il Tiglio-La Beca trionfarono grazie alla bellezza di Federica Navari – la prima reginetta in assoluto a sfilare in dolce attesa – in una serata memorabile per un duplice motivo: il ritorno di Miss Carnevale dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza Covid e il ritorno della manifestazione sotto i pini della Versiliana dopo una serie di edizioni che si erano svolte ai campetti della Rocca. Formula vincente non si cambia: sarà di nuovo la Versiliana ad accogliere l’elezione di Miss Carnevale, dando il via ufficialmente all’edizione 2024 del Carnevale pietrasantino. E anche stavolta con una “prima volta“ mai avvenuta nella storia della manifestazione: la sfida tra due sorelle, una con i colori di Pontestrada e l’altra di Marina. L’appuntamento è per venerdì sera alle 21 su iniziativa come sempre dell’assessorato alle tradizioni popolari, per una serata che anche stavolta mescolerà bellezza e spettacolo, musica e folklore. Molto dipenderà anche dai contradaioli, chiamati a riscaldare l’ambiente nonostante il calendario ancora estivo e non tipicamente carnevalesco.

"Abbiamo mantenuto l’ingresso gratuito per tutti – sottolinea l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – nell’intento di promuovere la massima partecipazione non solo tra le contrade, che sostengono sempre con grande entusiasmo le proprie miss, ma anche nell’intera cittadinanza, che avrà un’occasione in più per vivere o, magari, scoprire gli spazi e l’atmosfera del parco della Versiliana. E un grazie, per accoglierci ancora su questo palcoscenico d’eccezione, alla Fondazione e al suopresidente Alfredo Benedetti". La serata, condotta dal giornalista Federico Conti, alternerà le sfilate delle aspiranti miss a diversi momenti di spettacolo: la presentazione del manifesto ufficiale del Carnevale 2024, realizzato come da tradizione dal protagonista della grande mostra dell’estate nel centro storico, in questo caso l’artista Bernard Bezzina, le esibizioni di giocolieri ed equilibristi dell’associazione “Antitesi teatro circo“, inclusa la suggestiva performance itinerante di luce “Codex Naturae”, fino alle esibizioni musicali del tenore pop-lirico pietrasantino Omar Bresciani e della cantante e attrice versiliese Caterina Ferri.

Le esibizioni si terranno tra una sfilata e l’altra in modo da consentire alle ragazze di cambiarsi. Venendo alla gara, come sempre ci saranno quattro uscite, ossia in abito carnevalesco, casual, in costume e abito da sera. Ecco i nomi, in ordine di uscita, delle dieci aspiranti miss: Ilenia Mazzone (Africa-Macelli), India Aida Gabrielli (Strettoia), Angela Improta (Il Tiglio-La Beca), Dunia Bresciani (Pollino-Traversagna), Sofia Biagi (Pontestrada), Dasha Cinquini (Brancagliana), Maria Vittoria Mora (Collina), Eleonora Gigli (Antichi Feudi), India Michelle Luisi (Lanterna), Rebecca Biagi (Marina). Il voto sarà affidato ad otto giurati – anziché dodici come nella passata edizione – presieduti da Ezio Marcucci, confermato nei giorni scorsi, tra cui fotografi, esperti di look, arte e tradizioni locali. La vincitrice presenzierà a tutte le manifestazioni del Carnevale pietrasantino in programma per il 2024.

Daniele Masseglia