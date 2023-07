Il Carnevale dei Rioni Anche il Marco Polo avrà la sua "carretta"

Dopo Darsena e Torre del Lago, il Carnevale 2024 si arricchisce della presenza di un’altra carretta aggregativa rionale (il bando, relativo alle pedane aggregative, è previsto per settembre)? Nei desideri di Marco Puccinelli, presidente da quattro lustri del comitato rionale Marco Polo, parrebbe proprio di sì. "Queste ultime settimane – conferma Puccinelli – sono state di grosso studio sulla fattibilità del progetto. Era questo un obiettivo che cullavo da molto tempo e che adesso, dopo che ho trovato le figure adatte per la realizzazione della carretta, potrò nuovamente mettere in atto. L’ultima nostra apparizione risaliva addirittura al 2009, con ‘Finalmente Burlamacco sposa Ondina’, era quindi arrivato il momento di rimetterci in gioco. Si è creato un team affiatato che si occuperà del progetto – specifica ancora Puccinelli – inoltre già una trentina di figuranti si sono proposti per salire sulla pedana ed altri certamente ne arriveranno. Anche la sarta e l’ingegnere aspettano solo il via definitivo". Sul tema della sfilata Puccinelli però non si sbilancia: "Ci stiamo lavorando. Personalmente, essendo ‘Futura’ la colonna sonora del Carnevale 2024, anche noi stiamo pensando ad un qualcosa che, punti sì alla tradizione, ma che guardi anche al futuro. Le iscrizioni saranno aperte naturalmente a tutti e se le altre maschere rionali, naturalmente quelle che già non sfilano, vorranno essere nostre ospiti, per affiancare la nostra Marcopolina, saranno le benvenute".

Sergio Iacopetti