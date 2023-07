Il Carnevale che torna bambino Pronto a proiettarsi nel... ‘Futura’

Un Carnevale che, a 151 anni, ritorna bambino e guarda al futuro. Questa la suggestiva immagine usata dalla presidente della Fondazione, Maria Lina Marcucci, omaggiata da re Carnevale alias il dottor Enrico Petri, durante l’incontro svoltosi nella cornice del ‘Teatro estate’, organizzato dall’associazione Per un futuro possibile nella pineta di Ponente. "Dopo il grande successo dell’edizione del secolo e mezzo – ha detto – ci piace pensare che il nostro carnevale torni bambino per avviarsi verso il traguardo dei 200 anni. La rassegna 2024 avrà una parola, ‘Futura’, come motivo conduttore che collegherà non carri e mascherate, ma tutto ciò che ruoterà intorno alla manifestazione e l’arricchirà, dalle mostre a tante altre iniziative che verranno svelate poco a poco.

‘Futura’ proprio come la splendida canzone di Lucio Dalla e come il futuro di una manifestazione che sa rinnovarsi e che nel 2023 ha avuto un successo straordinario, tanto da essere la manifestazione all’aperto con i numeri più grandi in Italia". Un Carnevale che si è lasciato alle spalle gli anni del Covid "... affrontato con grande senso di responsabilità, senza mai fermarsi, anche con un’edizione estiva con il pubblico contingentato e seduto. E poi ripartita alla grande nel 2022, fino al boom al botteghino del 2023. Non sarà facile fare meglio, ma grazie ai maestri e a uno staff eccezionale, ci proveremo".

Intanto anche in questa calda estate ci sarà modo di parlare di maschere e coriandoli, sia con le tre serate già programmate, stasera e il 5 agosto con ‘Cittadella sotto le stelle’, il 10 agosto con ‘La notte dei bozzetti’, sia con alcune iniziative ulteriori: "Il 5 agosto – prosegue Marcucci – alla Galleria d’arte moderna e contemporanea, che ospita anche la collezione Carnevalotto, verrà consegnato a Lucia Annunziata il premio Ondina d’oro che la giornalista non aveva potuto ritirare a febbraio; sempre a inizio agosto uscirà un numero speciale della rivista ‘Viareggio in maschera’ che farà felici i collezionisti e non solo. E poi il Carnevale vive ogni giorno alla Cittadella con i musei, visitati da oltre 30 mila persone, in crescita sensibile, all’anno, l’archivio storico e la possibilità di vedere i maestri al lavoro".

Tornando all’edizione 2023, la presidente ha sottolineato il grande interesse dei media: "Siamo stati letteralmente assediati dalle troupe televisive che hanno dato una risonanza enorme a un’edizione storica. E che il Carnevale sia più che mai vivo lo si è visto con la rinascita delle feste rionali, che il prossimo anno saranno ancora di più, e con gli artisti che da tutta Italia vogliono prendervi parte".

