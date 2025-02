Il CarnevalDarsena scalda i motori. Cinque giorni sotto l’ègida del Polpo

Non facciamoci buttar giù di morale dalla pioggia. Tra giovedì e venerdì, i pianeti dovrebbero allinearsi e regalare alla città 5 meravigliosi giorni di Rione Darsena.

Si parte venerdì con una Sfilata delle Mascherate versione extralarge: 33 gruppi, circa 1.500 partecipanti e l’appuntamento ormai tradizionale al PalaEasyShop con la Cena delle Mascherate. "Il format è confermato – spiega il viceré Alessandro Summonti –; si parte alle 21 da via dei Mille, per poi sfociare in via Gorizia e in via Coppino dove saranno allestiti tre punti per la presentazione e la coreografia delle mascherate. Quest’anno i partecipanti si sono superati: alcuni portano addirittura delle canzoni originali e avremo due gruppi dall’estero: uno da Quiesa con i ragazzi del Gora; l’altro con gli equipaggi degli yacht. Inoltre, è stato deciso che il livello qualitativo delle mascherate sarà decisivo per partecipare alla Cena. Ma a partire dal prossimo anno".

Dopo l’apertura in grande stile, sabato i lavori si aprono già dal primo pomeriggio: è il "lungo sabato della Darsena", tra BaccanalPranzo, CarnevalPolpettino e la serata clou di musica e balli che andranno avanti fino all’una. Domenica le cucine saranno aperte anche a pranzo (in formato ridotto), per abbracciare idealmente il corso mascherato, in attesa della transumanza che col ’Darsena libera tutti’ porterà dal lungomare in via Coppino. Il lunedì, la tradizionale serata dei viareggini sarà impreziosita dalle premiazioni dei concorsi fotografici – il ’Beppe Bugia’ per la maschera più originale; il ’Riccardo Pierotti’ per i fotoamatori – mentre il martedì, dopo i verdetti e i fuochi, l’ultima ’battaglia’ del 2025 infiammerà via Coppino per una notte di festa.

Tante conferme e qualche novità per l’edizione di quest’anno. A livello musicale, al veterano Andrea Paci dj si affiancherà una nutrita pattuglia di complessi che suoneranno live: Marialieni, Manoli Strimpelli, Acqua e Rena, Masnada, Posalfiasco e Anguille Cee. Le cucine apriranno sempre alle 19 e quest’anno proporranno il ’bianco di mare’ nel menu. Confermata la possibilità di prenotare dall’App – potenziata grazie a ICare e Mover – saltando la fila alle casse, estesa quest’anno al gazebo dell’Aic per i celiaci. Grande soddisfazione (mista a stanchezza) da parte del presidente Massimiliano Pagni, che ha ottenuto il plauso della presidente della Fondazione Marialina Marcucci intervenuta per la prima volta in via Paolo Savi assieme all’assessore Alessandro Meciani: "Il quartiere addobbato dà la dimensione di una città in festa".

DanMan