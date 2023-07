Il canneto della discordia "Forte pericolo di incendi" Sos abitanti al prefetto

di Daniele Masseglia

La “guerra“ di vicinato, se così possiamo chiamarla, è scoppiata un anno fa, senza colpo ferire. Ora però la situazione è peggiorata tanto che una decina di famiglie ha deciso di rivolgersi non solo al sindaco e alla polizia municipale, ma anche al prefetto. E si dicono pronte a interessare pure l’autorità giudiziaria. Siamo in via del Giardinaccio, dove il motivo del contendere è un folto canneto, simile a un bosco, di proprietà privata. Lato Viareggio c’è la Rocca di Sala e lato Massa le case confinanti.

Qui la preoccupazione ha raggiunto livelli notevoli visto che in caso di incendi le abitazioni sarebbero a forte rischio. I residenti, che hanno raccolto firme e sollecitato più volte provvedimenti, si sono affidati all’avvocato Gabriele Dalle Luche, il quale pochi giorni fa ha inviato una nuova pec a prefetto, sindaco, polizia municipale e ufficio ambiente. Memori, tra l’altro, del fatto che incendi disastrosi come quello dell’anno scorso a Massarosa sono scaturiti proprio da un canneto. "Il folto ed esteso canneto al confine con le case – scrive Dalle Luche – ha una copiosa vegetazione di sottobosco che nei periodi estivi ad alta siccità tende a seccare. Ciò è fonte di grande preoccupazione oltre a rappresentare un rischio per il concreto pericolo di incendi, anche per fenomeni di autocombustione, che finirebbero per interessare le abitazioni, oltre a costituire un pericolo per l’incolumità pubblica. Chiediamo pertanto che siano messe in atto tutte le misure idonee a scongiurare e prevenire tali situazioni di pericolo, altrimenti ci rivolgeremo all’autorità giudiziaria". Il canneto, che ha un fronte monti-mare di circa 50 metri, è cresciuto anche in altezza. "L’anno scorso – concludono i residenti – venne un’agente della municipale rilevando che le distanze erano rispettate. Ma a noi interessa che venga fatta pulizia. Non bastache il Comune ricordi che ci sono generiche ordinanze sul mantenimento dei terreni privati".

Venuti a conoscenza della mobilitazione, i proprietari del canneto tengono a precisare di aver effettuato lavori di manutenzione tali da creare un “corridoio“ tra l’area e le case confinanti. Oltre al fatto che il canneto ha un secolo di vita, accoglie tassi e caprioli, ed essendo lontano dalla strada è praticamente impossibile che qualcuno possa entrare e causare di proposito un incendio.