Il calendario 2024. Il regalo de La Nazione

Dodici mesi da sfogliare insieme al nostro giornale e a chi ha deciso di offrire un po’ del suo tempo agli altri. È dedicato alla galassia del volontariato e ai mille volti dei suoi protagonisti il calendario 2024 che La Nazione offrirà ai lettori il 30 dicembre in abbinamento gratuito al quotidiano in edicola. Un calendario per ciascuna delle edizioni locali del nostro giornale, a riprova di un profondo radicamento che da 163 anni vede La Nazione raccontare, ogni giorno, fatti e protagonisti delle città della Toscana, dell’Umbria e della provincia de La Spezia. Il 30 dicembre dunque, acquistando il giornale, si riceverà in omaggio uno spicchio di testimonianza del grande cuore che anima le mille associazioni e i gruppi attivi nelle nostre città.

L’esordio sarà dedicato a Nati Liberi Versilia, che proprio quest’anno ha festeggiato il decennale. È un’attività rivolta agli amici a quattro zampe quella portata avanti con impegno e passione dalla ventina di volontari, a partire dalla presidente Michela Bertolozzi. L’associazione gestisce il rifugio per cani di via Saponiera, a Pietrasanta in zona Portone. Un’oasi piena d’amore quella trasformata da Nati Liberi grazie al compianto Antonio Bacci che ha messo loro a disposizione il “Rifugio degli amici di Bebo“, in onore al suo adorato boxer. Al momento la struttura, visitata spesso dalle scolaresche, ospita una quindicina di cani e può vantare un numero record di adozioni, pari a un centinaio l’anno, immortalate nel tradizionale calendario. Nelle ultime settimane sono arrivati anche undici esemplari dal canile-lager di Casaluce grazie alla doppia missione di Nati Liberi, che da sempre aiuta le realtà del sud Italia anche finanziando le campagne di sterilizzazione contro il fenomeno del randagismo.