Il caldo record frena i cittadini e gli affari Disagi al mercato settimanale di Coldiretti

Disagi al mercato della Coldiretti del sabato: Largo Assunta Marchetti troppo ‘rovente’. Sono stati trasferiti in pieno centro i banchi della Coldiretti: dal Prado alla Fuor di Porta nei pressi del Colosseo. Purtroppo con il caldo estivo i prodotti si rovinano, vedi i fiori e la frutta, nonostante le tende gialle di copertura che spesso non riescono a frenare il caldo cocente. Ma soprattutto la gente non si reca a fare acquisti visto lo ‘stellone’ che batte dritto sulla piazzetta. Cosa fare? Lo scorso sabato molti ambulanti se ne sono andati prima, vista la calura, e così molti clienti: qui non vendono abiti o altro, ma verdura, formaggi e roba commestibile. Tra l’altro era stato chiuso con strisce bianco rosse anche il parcheggio veloce per le auto. In estate andrebbe studiata una soluzione diversa per poter risolvere tale situazione.

Nel frattempo, il mercato del venerdì torna in via eccezionale sul Viale Oberdan e su piazza Morante, visto che da venerdì 21 a mercoledì 9 agosto il centro storico ospiterà le serate di "Camaiore Estate", mentre dal 19 al 15 sarà la volta di "Camaiore d’altri tempi - Follie di Ferragosto". Il mercato dunque traslocherà domani, e poi di nuovo il 28 luglio, il 4 e l’11 agosto. A partire dal 18, i banchi torneranno nella consueta disposizione.