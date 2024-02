Il calcio fuori: "C’era un’idea che non è stata concretizzata"

Se il presidente del Cgc Alessandro Palagi si è detto dispiaciuto per il fatto che quest’anno è stato negato l’accesso gratuito ai corsi ai calciatori che partecipano alla Viareggio Cup, altrettanta amarezza è stata espressa dalla presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci che, comunque, tende la mano al glorioso club che da 75 anni organizza il torneo, auspicando una più proficua collaborazione. "è dal 2017 – dice la presidente della Fondazione che cerchiamo di collaborare con il Cgc. Pensavamo anche di coinvolgere i calciatori nella sfilata inaugurale. Ne saremmo stati orgogliosi, sicuramente, perché non siamo insensibili di fronte agli eventi e alle tradizioni della città. Però le cose vanno concordate e programmate per tempo, anche per garantire la sicurezza di tutti. Così non è stato con il Cgc, ma auspichiamo che in futuro, se lo vorranno, si possa aprire un dialogo costruttivo e progettare qualcosa di bello".

Disabili e accompagnatori. Ci sono state delle proteste perché gli accompagnatori di persone disabili devono pagare il biglietto d’ingresso. "Purtroppo lo stabilisce la legge – spiega la presidente Marcucci – Noi abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze degli accompagnatori, proponendo un biglietto fortemente scontato a 15 euro, anziché a 22. Possiamo fare ancora di più? Certamente possiamo e dobbiamo, ma ci serve anche l’aiuto e il contributo degli enti".

Vandalismii. Da un paio di corsi gruppi di ragazzi, quasi sicuramente minorenni, hanno forzato, danneggiandole, le cancellate in zone periferiche del circuito. E sono gruppi di ragazzi che, a quanto pare, fanno anche un po’ di confusione una volta dentro. Per questo la Fondazione Carnevale ha chiesto alla vigilanza privata di intensificare i controlli anche nelle strade dove non ci sono gli ingressi per evitare accessi abusivi e danneggiamenti alle strutture.

La delegazione portoghese. Ieri, grazie a Toscana Promozione Turistica, erano in città per assistere al corso mascherato giornalisti e influencer lusitani. Hanno visitato la Cittadella, il museo e poi hanno partecipato alla sfilata, restando affascinati dalle costruzioni.