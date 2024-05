Il “bunker“ è inagibile e lo resterà (almeno) sino alla fine dei lavori

VIAREGGIO

L’ordinanza del sindaco è arrivata: la palazzina di via Mazzini che si affaccia sul cortile della sede centrale del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” è interdetta. Ieri mattina sono giunti anche gli operai che hanno innalzato un ponteggio per raggiungere il tetto e il ‘buco’ che si è creato improvvisamente con il crollo di una trave portante. Buco che è già più ampio di quello di due giorni fa, visto che alcune tegole erano rimaste in bilico e sono state tolte. È arrivata però anche la notizia che la situazione è peggiore di quella che si credeva in origine. Sicuramente il primo piano della sede distaccata del liceo, il “bunker”, resterà inagibile fino al completamento dei lavori. Il piano terra potrebbe essere praticabile, ma certo la convivenza tra classi e lavori al tetto non è auspicabile.

"A differenza di quello che era stato detto in un primo momento – chiarisce la dirigente scolastica Silvia Gori – c’è l’ipotesi che sia da rifare tutto il tetto dell’edificio. Non me la sento di mandare le classi al piano terra e comunque l’ordinanza del sindaco per adesso lo vieta. Potremo concludere così l’anno scolastico, visto che mancano poche settimane, ma il problema si porrà al prossimo settembre. La Provincia dovrà trovare il finanziamento, poi procedere alla gara d’appalto, considerando che le ditte ad agosto sono chiuse, non abbiamo certezza che all’inizio del prossimo anno scolastico la sede sia pronta. Però non potremo certamente fare a meno di palestra e di laboratori, quindi bisogna che le istituzioni, magari in accordo, trovino una soluzione praticabile per ospitare le classi. Già da ora invierò una richiesta ufficiale in tal senso". Intanto nella scuola è tornata la calma, le classi che erano nella sede distaccata sono ospitate nei laboratori e nella palestra, le lezioni di educazione fisica si svolgono all’aperto. Restano gli striscioni di protesta e resta il dubbio che i soldi del PNRR dati alle scuole, potessero essere spesi meglio.

Chiara Sacchetti