Il “buco“ sanità fa salire le tasse. Bollo e Irpef svuotano i portafogli

VIAREGGIO

Sta facendo discutere l’aumento che i toscani vedono all’orizzonte sull’addizionale regionale Irpef. La giunta regionale, infatti, per ripianare il buco di oltre 200 milioni sulla cui restituzione per il cosiddetto meccanismo del payback, sta per attingere dalle tasche di circa 600mila contribuenti, quelli con reddito superiore a 28mila euro l’anno: tra 28mila e 50mila il rincaro una tantum sarà di 114 euro, tra 50mila e 100mila di 360 e oltre i 100mila 1.160.

Ma ci sono già imposte che si pagano a livello locale. Per sostenere la macchina pubblica, infatti, ci sono tributi ai tre livelli amministrativi locali: comunale, provinciale e regionale.

C’è la Tari, la tassa sui rifiuti e ci sono poi le Imposte, soggette al pagamento proporzionato alla capacità contributiva a prescindere dal diretto godimento di un determinato servizio: tra queste l’Imu, ovvero l’imposta municipale propria, che non si paga sull’abitazione principale; l’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), che ha un’addizionale regionale oltre che comunale; e una che riguarda i soli turisti, ovvero l’imposta di soggiorno. Ci sarebbero poi anche i canoni, ovvero il corrispettivo da versare periodicamente per l’utilizzo di un bene, ma riguardano solo casi specifici.

La Regione, oltre alla già citata addizionale Irpef, impone la tassa automobilistica, la tassa per il diritto universitario, la tassa per l’abilitazione all’esercizio della professione, l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale combustibile e la compartecipazione accisa sulla benzina. Oltre che alcune tasse di concessioni come caccia, pesca e raccolta funghi, beni del demanio, e il tributo per il conferimento in discarica.

Facciamo l’esempio di una famiglia viareggina di cinque persone: un genitore con un reddito di 35 mila euro, l’altro di 20 mila e tre figli, che abita nella stessa casa di proprietà di 95 metri quadri.

Un calcolo stimato delle tariffe utenze domestiche e della Tari, secondo il modulo offerto dal Comune, sarà di 755 euro, di cui 590 di tariffa variabile, 164 di tariffa fissa e un tributo provinciale del 5 %. A cui va aggiunta la tassa automobilistica di 227 euro per l’(ipotetica) automobile da 88 kw (all’incirca 120 cavalli) Euro 6 e la tariffa Irpef.

Irpef che, con il simulatore online tariffa sul sito Irpef.info, si può stimare per il genitore che ha 35 mila euro annui, una somma da pagare di 7.239,32 euro, cui si sommano 512 di addizionale regionale cui dovrebbe arrivare anche il rincaro una tantum di 114 euro per ripianare al debito della sanità, e 262,50 di addizionale comunale, dal cui totale si toglieranno 1910,68 di detrazioni.

L’altro genitore da 20mila euro annui pagherà 2057,69 euro, con 265,50 di addizionale regionale e 150 euro di addizionale comunale, e 2642,31 di detrazioni. Da considerare anche l’incidenza, sulle imposte da pagare, di una serie di componenti personali di spesa che andranno dichiarate durante il 730.

"Si tratta di una mala gestione pubblica – dichiara Simone Giannecchini,commercialista, sull’aumento delle tasse regionali – che peserà, ancora, sulle tasche dei contribuenti. Il nostro tessuto economico regionale ha appena vissuto la beffa di un’adeguata proroga delle imposte per le imprese colpite dai tragici eventi atmosferici del 2 e 3 novembre".

"A questo ora –- evidenzia Giannecchini – si aggiunge un aumento dell’addizionale che contribuirà ad una contrazione dei consumi e quindi ad una riduzione dei posti di lavoro. Il danno economico sarà per tutti i cittadini. È necessaria una vera riforma fiscale, organica, che colpisca grandi evasori. Piccoli interventi una tantum sono iniqui ed inefficaci".

G.P.