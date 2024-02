Il bonus industria 4.0 si rinnova. Un’opportunità per la Versilia

Gli investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in ottica transizione/industria 4.0 e gli acquisti di beni immateriali connessi (software, sistemi piattaforme e applicazioni) restano agevolati fino al 31.12.2025 e, a determinate condizioni fino al 2026. Gli incentivi sono rivolti a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, dimensione regime contabile e sistema di determinazione del reddito a fini fiscali. Questo beneficio, che ha consentito nel tempo l’ammodernamento del parco macchine delle nostre imprese produttive e commerciali è molto importante anche per gli operatori della Versilia e può aiutare investimenti innovativi per rendere più competitive le nostre aziende. In arrivo il decreto per il piano 5.0 bonus dal 5% al 45% per spese green fino a 50 milioni. Il pacchetto, con una dotazione di 6,3 miliardi per il 2024/2025 prevede tagli ai consumi energetici almeno pari al 3%. È ammessa inoltre la formazione di personale addetto agli impianti e macchinari fino a 300mila euro. Nel decreto PNRR che andrà nelle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri troverà posto il piano transizione 5.0 elaborato dal ministero delle imprese e del made in Italy. La lunga attesa dei nuovi incentivi sta per terminare.