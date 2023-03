Il bilancio portato in tour "Pronti ad ascoltare tutti"

Nessuna volontà di escludere le opposizioni dal percorso per l’approvazione del bilancio. Piuttosto, la volontà di seguire le norme del Comune in materia. È questa la linea difensiva della maggioranza dopo la denuncia di Lega e Per Massarosa, che avevano parlato di un bilancio di previsione ancora da discutere in consiglio, eppure già presentato alla cittadinanza come un dato di fatto. "L’iniziativa nasce da due motivazioni – si legge in una nota di Pd, Sinistra Comune e Orgoglio Massarosa –: la prima è che il regolamento sul decentramento e la partecipazione approvato nel 2010 prevede un passaggio con i comitati sul bilancio. Secondo, ma non meno importante: questa amministrazione è convinta che le migliori scelte politiche possano nascere solo dal confronto e dall’ascolto. Questo è lo spirito con cui abbiamo subito riattivato i comitati di rappresentanza locale, dopo gli anni bui in cui erano stati aboliti, convinti che i bisogni che nascono dal basso siano una bussola essenziale e il presupposto di ogni percorso amministrativo. Il nostro impegno è sempre stato quello di coinvolgere i cittadini".

"In parallelo procederemo nelle dovute sedi istituzionali – assicurano le forze di maggioranza – con apposite commissioni consiliari, affinché tutti i consiglieri abbiamo la possibilità di conoscere il bilancio e discuterne i contenuti, tramite gli strumenti della democrazia che conosciamo molto bene e che riteniamo indispensabili. Gli incontri sul bilancio rispondono esattamente alla nostra volontà di governare in modo partecipato e trasparente – concludono –, con buona pace di chi non ritiene importante il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che li riguardano più da vicino".