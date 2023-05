Il bilancio di Farmas Ricavi a quasi 2 milioni

È stato approvato il bilancio 2022 della Farmas, la partecipata al 100 per cento dal Comune che gestisce le farmacie comunali, gli studi medici e i servizi amministrativi cimiteriali. I dati di bilancio registrano un deciso aumento dei ricavi che passano da 1.810.936 euro del 2021 a 1.962.236 euro del 2022, con una crescita doppia rispetto al mercato di riferimento; l’aumento non proporzionale dei costi ha permesso di realizzare un utile netto di 92.990 euro, in crescita del 30 per cento rispetto all’esercizio 2021.

"Come Farmas non possiamo che essere soddisfatti del risultato – dichiara l’amministratore unico Massimiliano Gatti – e siamo pronti a offrire ai cittadini di Massarosa nuovi e importanti servizi. Abbiamo iniziato a potenziare l’offerta e coinvolto la comunità anche attraverso iniziative rivolte sia a bambine e bambini che agli adulti che hanno partecipato a campagne di prevenzione e informazione. Attività che proseguiranno nel corso del 2023".

Soddisfatto l’assessore alle partecipate Damasco Rosi: "Da Farmas arrivano risultati importanti – commenta–, frutto anche delle scelte lungimiranti da noi fatte in passato come quella di realizzare la sede di Piano di Conca che ha aumentato notevolmente il bacino di utenza e quindi la produttività. Come amministrazione comunale stiamo lavorando a fianco dell’organo amministrativo della società e con la struttura che ha sempre assicurato la massima collaborazione, per il potenziamento dei servizi a supporto di tutta la collettività oltre ovviamente al consolidamento delle molte attività che già vengono svolte nell’ottica di garantire prossimità nell’offerta sanitaria e facilitazioni per le cittadine e i cittadini del territorio".