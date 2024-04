Il bilancio dell’ente. Approvato il consuntivo

È stato approvato il bilancio consuntivo per il 2023. E l’uscita dal dissesto – spiega il Comune – ormai dovrebbe essere davvero a portata di mano.

"Un avanzo di oltre tre milioni – si legge in una nota del Comune che riepiloga i principali indicatori del bilancio –, numeri in ordine, una prospettiva positiva in vista dell’uscita dal dissesto, per la quale mancano ormai soltanto degli adempimenti burocratici. Il comune di Massarosa ha chiuso il 2023 con questi dati positivi". Tra i numeri su cui l’amministrazione vuole accendere i riflettori, ci sono "751mila euro che costituiscono l’avanzo libero; un milione e 41mila euro è l’avanzo destinato a investimenti. Il fondo a garanzia del dissesto è stato prudenzialmente incrementato di un milione, il resto per accantonamenti minori e per il recupero dell’ultima tranche del disavanzo del 2020, recupero concluso nel 2023 con oltre tre anni di anticipo".

Per quanto riguarda lo stato di salute complessivo delle finanze pubbliche, "il Comune rispetta tutti i parametri di deficitarietà strutturale – scrive ancora l’amministrazione – e ha visto diminuire ulteriormente l’indebitamento, già bassissimo: per la prima volta nel 2024 la spesa per interessi scende sotto l’un per cento, dieci volte meno del minimo di legge. Inoltre, il Comune ha costituito tutti i fondi di legge: l’avanzo prima dei fondi supera i 10 milioni (per la precisione, dieci milioni e 249mila euro), la quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo è mantenuta ben al di sopra del minimo previsto dall’ordinamento contabile (più 372mila euro)".

"Fra gli elementi positivi – conclude il Comune – il miglioramento della liquidità di cassa, che sale al 31 dicembre rispetto all’anno precedente da 5,8 a 6,5 milioni di euro, segno che la riduzione dei fondi a garanzia (l’Fcde) era nei limiti della prudenza e il più che positivo andamento delle entrate del titolo I, oltre le previsioni assestate".

RedViar