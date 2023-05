Il bilancio consuntivo di Navigo Segnato il record di fatturato e utili

L’assemblea di Navigo ha approvato il bilancio consuntivo del 2022, che ha fatto registrare il record di fatturato e utili. Nello specifico, il fatturato ha superato il milione e mezzo di euro, proveniente per oltre l’80 per cento dai servizi offerti alle imprese socie e non, e con un aumento del 20 per cento dei ricavi e degli utili.

Oltre agli incontri B2B e al matching per favorire le aziende nell’ingresso sul mercato nautico, Navigo offre servizi di digitalizzazione, internazionalizzazione e analisi dati anche per distretti nautici extra-toscani. Sul fronte della progettazione, la rete di Navigo opera su differenti livelli con particolare attenzione verso i temi della digitalizzazione, della sostenibilità e su azioni di miglioramento e qualificazione aziendale. I focus di progetti europei sono rivolti a charter green, professioni strategiche, mezzi e automazione; i progetti nazionali portati avanti riguardano le boe intelligenti, miglioramento degli scafi e fluidodinamica; i progetti regionali, invece, digitalizzazione delle piattaforme, sistemi di tracciabilità, strumenti di miglioramento delle rotte e nuovi materiali.

Nel corso dell’assemblea, sono stati illustrati i dati di fine ciclo progettuale delle attività del “Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana“, gestito da Rete Penta di cui Navigo è capofila, con i risultati di 2mila incontri B2B, F2B, R2B organizzati e 15 milioni di progetti finanziati. Tra le novità annunciate, la nascita di "Navigo International" segmento della società che sarà dedicato allo sviluppo di un sistema di incontro tra imprese per favorire la collaborazione tra aziende della fornitura e cantieri navali di contesti europei. La Germania sarà il paese target nell’organizzazione.

Grande spazio dato a formazione con la scuola Its Isyl e l’università di management Gioya – Yachting World School e allo sviluppo di Navigo nell’area del Medio Oriente e degli Usa. "Navigo diventa sempre più internazionale – dichiara la presidente Katia Balducci – e amplia l’offerta dei servizi rivolti sia a soci che a imprese e ad altri distretti, diversificando e aggiungendo maggiori azioni riguardanti digitalizzazione, internazionalizzazione, riassetto organizzativo e temporary management".

"L’internazionalizzazione – sottolinea il direttore Pietro Angelini – è un elemento significativo che porterà vantaggio ai soci e andrà a generare una nuova stagione di network, progetti e risultati. Navigo registra un aumento delle performance della società in termini di fornitura di servizi al massimo storico".