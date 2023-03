Il Belvedere si farà "La statua al centro Restano pilastrini e anche le panchine"

VIAREGGIO

"La statua del maestro Giacomo Puccini deve essere collocata al centro del piazzale. Circondata da un’aiuola. Ma devono essere salvate anche le panchine in ghisa anni Cinquanta, così come i pilastrini e i lampioni del 1980". Sono queste le principali prescrizioni che il direttore generale della direzione generale

Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura che dovranno essere "pedissequamente rispettate" dai tecnici incaricati di realizzare il progetto del nuovo Belvedere Puccini a Torre del Lago, su cui dovrà sovrintendere nella fase di attuazione e di rispetto l’amministrazione Comunale di Viareggio. Un ”compromesso“ quello siglato, giovedì pomeriggio, dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e il sindaco Giorgio Del Ghingaro che tiene conto della peculiarità storica del contesto e salvaguardia uno dei luoghi più suggestivi e amati dal maestro Puccini, di cui proprio il prossimo anno ricorrono i cento anni dalla morte.

Un progetto fortemente voluto dalla giunta Del Ghingaro e che sembrava essersi incagliato nelle lotte politiche, di una parte dell’opposizione che aveva trovato nel sottosegretario Sgarbi un’importante sponda, nonostante il progetto avesse già ricevuto un contributo a fondo perduto da oltre 1,2 milioni proveniente dal Pnrr e fosse stata anche espletata la gara per assegnare ad una ditta di Frosinone (la Cogeco Costruzioni) la realizzazione. E ci fosse anche il parere favorevole della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. A gennaio era arrivata l’"avocazione" della pratica da parte del Ministero su sollecitazione del sottosegretario Sgarbi. Ma un’attenta analisi del progetto, delle procedure in atto ha consentito di arrivare a sbloccare, in poche settimane, lo stallo creatosi grazie al lavoro di diplomazia condotto proprio da Sgarbi e dal sindaco Del Ghingaro.