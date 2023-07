"Il bar deve abbassare la musica" Dopo gli esposti arriva l’ordinanza

Dal sindaco arriva l’ordine di abbassare il volume della musica per un locale della Passeggiata, il Black&White 2.0. L’ordinanza è stata notificata ai titolari a seguito di alcuni esposti, presentati nel corso del 2022 e poi ancora a maggio di quest’anno, che hanno portato la sezione annonaria della Polizia Municipale a svolgere accertamenti fonometrici. Gli accertamenti si sono svolti nella notte tra il 17 e 18 giugno, ed è emerso "che i livelli differenziali notturni – si legge nell’ordinanza sindacale – hanno superato i limiti previsti dal Dpcm del 14 novembre 1997" che stabilisce il parametro legislativo significativo del disturbo acustico. Per questa ragione il sindaco ordina al locale "di eseguire interventi di mitigazione del rumore tali da riportare nei limiti di legge i limiti acustici prodotti dall’attività" e di presentare "l’attestazione di avvenuta bonifica". In caso di mancata esecuzione degli interventi entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento "saranno apposti i sigilli agli impianti di diffusione della musica".