"Il 40% di piogge in meno" Gaia pensa a risparmiare

Lo spauracchio di un razionamento idrico per l’imminente stagione estiva si impossessa anche della Versilia. Colpa di un meteo che da settembre ad oggi ha alternato giornate di ogni tipo, dalle gelate mattutine e serali ai bollori all’ora di pranzo, ma con gli ombrelli quasi sempre chiusi e inutilizzati. Di conseguenza neppure Gaia scarta l’ipotesi di centellinare la disponibilità d’acqua nella nostra zona, specie in montagna. Lo dimostra la necessità del Cda di pianificare un programma di interventi mirati in particolare a ridurre, se non proprio eliminare, perdite e dispersioni.

A giorni arriveranno i dati ufficiali delle riserve attualmente disponibili nei pozzi, fornendo un quadro più preciso su una situazione che non fa dormire sonni tranquilli. "Stiamo parlando di un’emergenza di livello nazionale – spiega Simone Tartarini del Cda di Gaia – e francamente sentir parlare ora il governo di ’cabina di regia’ mi ricorda il cancello che viene chiuso quando i buoi sono già scappati. Siamo in ritardo nella programmazione e c’è un grosso problema da affrontare. È assodato che anche da noi ha piovuto tra il 25% e il 40% in meno rispetto a un anno fa. Parlare di criticità è forse prematuro, ma c’è un allerta da non sottovalutare". L’attenzione di Gaia è focalizzata in gran parte sul pozzo dei Frati, il più grande tra quelli gestiti in Versilia. "A differenza delle sorgenti – spiega ancora Tartarini – i pozzi si caricano e si scaricano lentamente e anche questo potrebbe creare delle difficoltà".

Va da sé che l’obiettivo principale del gestore sia ridurre le perdite. A dare una mano ci penseranno i 25 milioni di euro assegnati tramite bando, cioè la metà dell’importo del maxi progetto messo in cantiere da Gaia. "Nei prossimi 3-4 anni – dice – investiremo 50 milioni di euro sul territorio apuoversiliese, in quanto il più urbanizzato tra quelli da noi gestiti oltre che quello con gli impianti più vetusti. In questo modo contiamo di ridurre il livello di dispersione idrica. Poi servirà una campagna di educazione sull’uso responsabile dell’acqua: l’utilizzo domestico è pari al 25% di quello totale, stesso discorso per l’industria, mentre il 50% riguarda l’agricoltura". Tra gli altri temi all’attenzione del Cda di Gaia, infine, c’è anche quello degli invasi, stile diga di Bilancino a Firenze. "Bisogna cercare di realizzare infrastrutture – conclude – che risolvano il problema idropotabile. Riserve che possano essere usate nel momento del bisogno. In Versilia, ad esempio, si può pensare anche a un serbatoio interrato. E punteremo sull’interconnessione per mettere in comunicazione tutta la rete e far sì che, nel bisogno, si prenda acqua da una zona più ricca a livello idrico per darla dove ce n’è di meno".

Daniele Masseglia