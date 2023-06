Il 29 giugno in cammino Tra ricordo e prevenzione

di Martina Del Chicca

Lorenzo Piagentini oggi avrebbe 16 anni, un’estate e altre mille stagioni davanti. Mario Pucci, che la notte del 29 giugno 2009 aveva 90 primavere, oggi probabilmente non ci sarebbe più. Ma, forse, se ne sarebbe andato da questo mondo avvolto nell’abbraccio dei suoi cari. E non dal fuoco, divampato in via Ponchielli dal treno carico di Gpl deragliato e esploso alle porte della stazione. Lorenzo e Mario: la più piccola e la più anziana delle vittime del disastro ferroviario. Tra di loro altre trenta vite interrotte, che potevano essere vissute se fossero stati previsti investimenti per la sicurezza in Ferrovia e nella prevenzione del rischio per il trasporto di merci pericolose.

E proprio la prevenzione è il tema che guiderà il quattordicesimo anniversario della strage di Viareggio e la camminata civile che, giovedì, accompagnerà, come ogni 29 giugno da 14 anni, i viareggini verso l’ora più buia. E da lì nella costruzione del “Mondo che vorrei“. Nel 29 giugno, da 14 anni, convivono infatti il ricordo e l’impegno. "In via Ponchielli– spiega Marco Piagentini, presidente dell’associazione il Mondo che Vorrei – parleremo di prevenzione anche attraverso la voce dei familiari delle vittime di altre stragi del Paese. Di cosa non è stato fatto e cosa doveva essere fatto per evitarle".

Il corteo partirà dalla stazione alle 20.30, "E qui – prosegue Piagentini – i ferrovieri faranno un punto sulla sicurezza, o non sicurezza, in Ferrovia. E sulle ragioni che li portano a continui scioperi. Sulle cause che ancora determinano i troppi incidenti sui binari, come quello di febbraio con il principio di incendio alle suole del treno carico di Gpl, ancora una volta alla stazione di Viareggio". Poi il corteo si allungherà su via Mazzini, verso la Passeggiata, e scenderà in via Garibaldi, fino alla Croce Verde "Dove – aggiunge – ci fermeremo per omagiare il senatore Milziade Caprili e le vittime della strada". In via Ponchielli interverranno i familiari di Viareggio e di altre stragi italiane. La lettura dei nomi del 32 vittime, alle 23.49, sarà affidata agli studenti del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci“ che hanno partecipato al progetto “Educare alla responsabilità“.

Il giorno della memoria sarà invece aperto, alle 11, dalla messa nella chiesina del cimitero della Misericordia celebrata da Monsignor Michelangelo Giannotti. Ma a quell’ora i familiari saranno davanti al Tribunale di Firenze per chiedere conto del ritardo con cui gli atti del processo di Appello Bis sono arrivati in Cassazione. Solo a maggio, cinque mesi dopo il termine per il deposito dei ricorsi scattato a metà dicembre scorso. "E solo per le nostre, forti pressioni". "Questo vuol dire che l’ex Ad delle Ferrovie, qualora venga confermata la condanna nel corso del processo che si aprirà il 29 novembre, non sarà chiamato a scontare neppure un giorno di carcere avendo ormai compiuto 70 anni" sottolinea il papà di Emanuela Menichetti.

Dell’iter processuale, che ha accertato le responsabilità dei vertici delle Ferrovie, e della decisione della prima Cassazione, di non riconoscere quello di Viareggio come un incidente sul lavoro, si parlerà, alle 16, al Cinema Centrale. Al convegno, moderato dalla giornalista Donatella Francesconi, parteciperanno gli ex procuratori Beniamino Deidda, Giuseppe Amodeo e il sostituto procuratore Salvatore Giannino. Presente anche l’ingegner Paolo Toni, consulente della Procura: "Il suo ruolo – conclude Piagentini – è stato fondamentale per far emergere la verità su quella notte. Avremmo voluto che anche la nostra amministrazione potesse riconoscere a quest’uomo il merito di aver lottato a fianco di Viareggio per ottenere giustizia".