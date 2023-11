Il 25 novembre, una giornata di mobilitazione nel segno della cultura

Nel 2022 in Toscana si sono registrati ancora 5 femminicidi, che hanno fatto salire il drammatico bilancio degli ultimi 16 anni a 132 donne uccise per mano di un uomo. Si sono superati i 2.100 accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti, e oltre tremila donne si sono rivolte nel corso dell’anno a un centro antiviolenza. Sono alcune delle cifre più drammatiche che emergono dal quindicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, realizzato dall’Osservatorio sociale regionale.

Di fronte a tutto questo c’è un impegno, che deve coinvolgere le istituzioni, la cultura, le scuole, le famiglie. Che deve essere quotidiano, e superare il confine di una sola giornata. Quella del 25 novembre, dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Giornata che in Versilia propone numerosi appuntamenti di riflessione. A Viareggio la cooperativa Crea, questa sera alle 21 nel Capannone di via Virgilio, ospiterà “Tappeto Rosso“, un progetto teatrale ideato da Alessio Bernardoni in veste di regista, su tema della violenza sulle donne. A produrre il progetto è il Collettivo Artemisia, proveniente dall’esperienza con la Bottega del Teatro. Mentre domani, alle 21,15 al teatro Manzoni di Massarosa andrà in scena a ingresso libero lo spettacolo "Ho incontrato il Principe Azzurro". Il comune di Camaiore per gli studenti del liceo Chini ha organizzato, oggi, la proiezione del film “Be My Voice“ (in foto): un film reportage scritto e realizzato dalla regista Nahid Persson insieme alla scrittrice Masih Alinejad sul tema della condizione delle donne iraniane. Mentre domani, alle 16, piazza San Bernardino ospita un flash-mob promosso dal centro di aggregazione Kamaleonti sulla canzone “No” di Meghan Trainor, seguito da una lettura di poesie e pensieri. Fino al 7 dicembre, infine, l’impluvio di Palazzo Tori Massoni sarà teatro della mostra fotografica “Com’eri vestita?”, promossa da Amnesty International .