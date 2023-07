Il 12° Premio Nardini a Gianluca Giannelli

Quest’anno il 12° Premio Nardini, simbolo di ecosostenibilità e rispetto per l’ambiente, andrà a Gianluca Giannelli responsabile del centro didattico Wwf di Ronchi. L’iniziativa ricorda il compianto Giuseppe Nardini, presidente del Parco Apuane: il premio verrà consegnato oggi nella storica fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana. La Contrada il Ponte, con il contributo dell’amministrazione comunale di Forte dei Marmi e il Parco delle Alpi Apuane unitamente ad altri partner e amici di “Beppe” Nardini, ha scelto di dare il riconoscimento a Giannelli, guardia giurata Wwf che con il suo operato si avvicina agli ideali di Giuseppe, distinguendosi per l’impegno dedicato alla salvaguardia della natura e nella promozione del territorio e dell’eco-sostenibilità. L’organizzazione del Premio Nardini prevede ogni anno, come sede per la cerimonia e per la partenza di escursioni di trekking e in mountain bike, una località diversa delle Apuane in modo da far conoscere nuovi angoli di quel territorio.